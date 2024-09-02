Ambalajı şişmiş ürünlere dikkat! Bakın ne anlama geliyor... Marketlerde olduğundan şişkin yiyecek ambalajları gördüğünüz zamanlar olabilir. Bu ilginç gerçeğe dikkat etmelisiniz çünkü ciddi bir nedeni var.

Editör: Yağmur Dinç

Peynir ve sosis gibi çabuk bozulan yiyecekler genellikle mikroorganizma büyümesini önlemek için çok az hava ile veya hiç hava olmadan paketlenir.

Patates cipsi gibi bazı yiyecekler, dokuyu korumak ve hasarı önlemek için ekstra hava ile bir kese içinde paketlenir. Bu normaldir.

Ancak bir ürün beklenen boyutunun ötesinde şişmişse ve şişkin bir gıda ambalajına dönüşmüşse, bunu muhtemelen fark edeceksiniz.

Market raflarında bu şekilde ambalajı şişmiş ürünleri gördüğünüzde paketi elinizden usulca bırakın.

ZEHİR OLUYOR

Şişkin gıda ambalajlarının çoğu, bozulabilir gıdalarda bulunan mikroorganizmaların karbondioksit gibi gaz üretmesiyle oluşur. Bu mikroorganizmalardan bazıları gıdanın bozulmasına neden olurken, diğerleri gıda zehirlenmesine bile yol açabilir.

Paketi şişen ürünün muhtemelen soğuk zinciri bozulmuş, uygun koşullarda tutulmamış ve ürün bozulma sürecine girmiştir.