Ameliyat sonrası varis çorabı giyilmesinin nedeni bakın neymiş

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Varisi olsun olmasın hemen herkese ameliyat sonrası varis çorabı giydirilir. Bunun nedeni her ne kadar çoğu kişi tarafından bilinmiyor olsa da sebebi oldukça önemliymiş.

Bazen beyaz bazen de kahverengi tonlarında olan bu çorabın istinasız herkese giydirilmesinin nedeni kişinin varisi olmasından kaynaklanmıyormuş.

Oldukça elastik bir kumaşa sahip olan bu çorabın neden ameliyat sonrası giydirildiğine şaşıracaksınız.

KİRLİ KANIN GEÇİŞİNİ ÖNLÜYORMUŞ

Neredeyse her ameliyatın ardından hastaların giymesi istenen varis çorapları meğer giyildiğinde yüzeysel damar sistemi ve buna bağlı damarları kapatıyor.

Oldukça dar bir yapıda olan çorap, damarlar kapandığında bacaktaki kirli kanı taşıyan ana damar sistemine hapsolan kirli kan, yüzeye çıkarak birikmeden kalbe dönmesini sağlıyormuş.

Ameliyatların ardından giydirilmesindeki temel amaç varisleri önlemek için değil kan dolaşımının desteklenmesi içinmiş. Ameliyat sonrasında bacaklarda görülen şişlik, varis çorabı sayesinde minimuma indiriliyor. Bu da hastaların daha hızlı iyileşerek ayağa kalkmaları sağlıyor.

Ameliyat sonrasında uzun süre hareketsiz kalmak, derin ven trombozu denilen kan pıhtısı oluşumu riskini artırıyor. Varis çorabı, damarlara baskı uygulayarak bu pıhtılaşmanın önüne geçiyor.