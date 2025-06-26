Amerikalılar evlerine çamaşır makinesi almıyor! Sebebini duyunca şaşıracaksınız

Türkiye’de yeni bir eve taşınırken ya da evlenirken ilk alınan eşyalardan biri çamaşır makinesidir.

Ancak Amerika Birleşik Devletleri’nde durum çok farklı.

Pek çok Amerikalının evinde çamaşır makinesi bulunmuyor. Hatta bu, bazı bölgelerde oldukça sıradan bir durum.

Amerika’da yaşayan milyonlarca insan çamaşırlarını kendi evlerinde değil, mahallelerindeki çamaşırhanelerde yıkıyor. Peki, ama neden?

ABD'DE ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANILMAMASININ SEBEBİ

1930’lu yıllarda Teksas’ta açılan ilk çamaşırhane, zamanla bir ihtiyaçtan öte, bir yaşam biçimine dönüştü. Bugün bile milyonlarca Amerikalı, çamaşırlarını evde değil, mahalle çamaşırhanelerinde yıkıyor.

Toplu yaşam alanlarının yaygınlaştığı büyük şehirlerde, 20. yüzyılın başlarında konutların çoğunda çamaşır makinesi kurulacak alan veya altyapı yoktu. Bu nedenle “laundromat” kültürü gelişti ve özellikle düşük gelirli aileler için toplu çamaşırhaneler olmazsa olmaz haline geldi.

EKONOMİK NEDENLER

İnsanlar tek seferde çamaşır makinesi satın almak yerine, küçük ödemelerle haftalık yıkamalar yaparak daha ekonomik davrandıklarını düşünüyor.

Üstelik bu sistem, elektrik ve deterjan giderlerini de kullanıcıdan almadığı için ek bir tasarruf sunuyor.

Bir başka ilginç neden ise ev sahiplerinin tutumu. Pek çok ev sahibi, kiraya verdikleri evlerde elektrik arızaları, kısa devre veya su sızıntısı gibi risklerden çekindiği için çamaşır makinesi kurulmasına izin vermiyor.