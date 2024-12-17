Haber Merkezi

WhatsApp, dünya çapında 2 milyardan fazla kullanıcıya sahip. Birçok ülkede dev bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Ancak, Amerika Birleşik Devletleri'nde durum biraz farklı. ABD’nin 337 milyonluk nüfusuna karşın, WhatsApp kullanıcı sayısı yalnızca 100 milyon civarında.

Bu oran, WhatsApp’ın dünya genelindeki popülaritesine kıyasla görece düşük bir seviyede kalıyor.

Peki, Amerikalıların çoğu neden Whatsapp kullanmıyor?

WHATSAPP AMERİKA'DA NEDEN ÇOK KULLANILMIYOR?

ABD’de SMS ve iMessage gibi yerel mesajlaşma sistemleri daha yaygın. Amerikalı gençler, cihazlarına entegre olan ve modern özelliklerle donatılmış iMessage gibi uygulamaları tercih ediyor.

iMessage, kullanıcılarına wifi bağlantısı olmadan da mesajlaşma imkanı sunarak, veri kullanmadan iletişim kurmayı sağlıyor. Bu, WhatsApp’ın en büyük dezavantajlarından biri olan internet bağlantısı gereksinimine karşı önemli bir avantaj oluşturuyor.

Bir diğer etken ise, ABD’de SMS kullanımının son derece yaygın olması. Çoğu telefon planı, sınırsız SMS ve hatta MMS (multimedya mesajları) özelliği sunuyor. Bu nedenle, WhatsApp gibi ek bir uygulama indirmeye gerek duymayan Amerikalılar, zaten entegre olan mesajlaşma servislerini tercih ediyor.

Dünya çapında büyük bir başarıya sahip olan WhatsApp, Amerika’da hala gençler için ikincil bir seçenek olarak kalıyor. iMessage ve SMS, Amerikan kullanıcıları için pratik, hızlı ve ekonomik alternatifler olarak öne çıkıyor.