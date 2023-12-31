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AMORTİ RAKAMLARI 2024: Amorti ücreti ne kadar, kaç TL?

AMORTİ RAKAMLARI 2024: Amorti ücreti ne kadar, kaç TL? Yılbaşı çekiliş biletine amorti isabet edenler, "amorti 2024 ücreti ne kadar" ve nereden alınır sorusuna yanıt arıyor. İşte amorti bilete dair bilinmesi gerekenler...