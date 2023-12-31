AMORTİ RAKAMLARI 2024: Amorti ücreti ne kadar, kaç TL?

Milli Piyango İdaresi, yılbaşına özel gerçekleşecek olan çekiliş ile birlikte 400 milyon lira büyük ödül verecek.
Çeyrek, yarım ve tam olarak satılan biletler, vatandaş tarafından yoğun ilgi görüyor.
Yılbaşı MPİ bileti satın alanlar, şanslı numaraları bekliyor.
31 Aralık gecesi çekilecek olan sayılardan 2 tanesi, "amorti" olacak.
Biletine amorti isabet edenler de bir ödeme alacak.
Peki, amorti ne kadar 2024? Amorti ücreti kaç TL? İşte 2024 amorti rakamları...
Amorti rakamları
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur.
Amorti ücreti 2024
Amorti kazancı, bilet bedeli kadardır.
MPİ yılbaşı çekilişinde çeyrek amorti 100TL, yarım b200 TL, tam b 400 T'dir.