An itibarıyla Türkiye'ye giriş yaptı: Bu hafta böyle geçecek...

Yağmur Uçar
Türkiye, yeni haftaya tozlu bir havayla giriş yapıyor.
Meterolojik verilere göre, Afrika'nın Mali bölgesinden yola çıkan yoğun çöl tozu bu sabah saatlerinde ülkemize giriş yaptı.
Hafta boyunca etkili olacak olan çöl tozu, havanın kalitesini de düşürecek.
HAVA TOZLU
Hava Forum, X hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer vererek uyarılarda bulundu:
"Son Dakika | Mali'den ülkemize yoğun bir çöl tozu geliyor. Yeni haftada havamız tozlu olacak. Araba yıkamayın, cam silmeyin. Yağış alan yerlerde çamur yağacak. Hava kalitemiz düşecek..."