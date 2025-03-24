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An itibarıyla Türkiye'ye giriş yaptı: Bu hafta böyle geçecek...

An itibarıyla Türkiye'ye giriş yaptı: Bu hafta böyle geçecek... Meteoroloji uzmanları, yeni haftada ülkemizin Mali'den gelen yoğun çöl tozuna maruz kalacağını açıkladı. Uzmanlar, aynı zamanda dikkat edilmesi gerekenler konusunda da uyardı.