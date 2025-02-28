Haber Merkezi

THY Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor.

Anadolu Efes, 27. hafta mücadelesinde Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i ağırlayacak.

Play-off yarışında iddialı konumda kalmak isteyen lacivert-beyazlı ekip, sahasında mutlak galibiyet hedefliyor.

Avrupa arenasında 26 maça çıkan Anadolu Efes, bu süreçte 12 galibiyet, 14 yenilgi aldı ve haftaya 12. sırada başladı. Konuk ekip ALBA Berlin ise ligin en alt sırasında yer alıyor.

Kazanarak çıkışa geçmek isteyen temsilcimiz, taraftar desteğiyle sahada olacak.

Peki, Anadolu Efes – ALBA Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ANADOLU EFES - ALBA BERLİN MAÇI NE ZAMAN?

Büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşma, 28 Şubat Cuma günü Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak.

Taraftarlar, bu önemli mücadeleyi S Sport Plus ekranlarından naklen takip edebilecek.