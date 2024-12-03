Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Anadolu Efes, Euroleague'in 13. haftasında sahasında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

Euroleague'deki son maçında Asvel'e 97-82 mağlup olan Anadolu Efes bu sezon oynadığı 12 maçta 6 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı.

Euroleague’de 601. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 599 karşılaşmada 321 galibiyet ve 279 yenilgi elde etti.

Basketbolseverler Anadolu Efes ile Bayern Münih arasında oynanacak müsabakanın detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Peki, Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...

Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman?

Anadolu Efes - Bayern Münih maçı 3 Aralık 2024 Salı (bugün) günü saat 20:30'da oynanacak.

Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak maç S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.