Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

THY EuroLeague'de play-off heyecanı devam ediyor.
Temsilcimiz Anadolu Efes, play-off serisinin üçüncü maçında Yunan devi Panathinaikos’u ağırlıyor.
Atina’da oynanan ilk karşılaşmayı Panathinaikos kazanmış, rövanşta ise Efes muhteşem bir geri dönüşle seriye denge getirmişti.
Seride 1-1 eşitlik bulunurken, üçüncü maçın sonucu serinin kaderini belirleyecek nitelikte.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak bu mücadelede taraftar desteğiyle parkede üstünlüğü sağlamak isteyen Anadolu Efes, saha avantajını da lehine çevirmek istiyor.
EuroLeague formatı gereği 5 maçlık serilerde üç galibiyete ulaşan takım turu geçiyor.
Peki, Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN?
Anadolu Efes ile Panathinaikos arasındaki üçüncü maç için geri sayım sona erdi.
Seride 1-1’lik eşitliğin olduğu bu kritik mücadele, İstanbul’daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.
Basketbol tutkunlarının heyecanla beklediği karşılaşma, 30 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak ve mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.