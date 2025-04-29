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Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? THY EuroLeague play-off turunda temsilcimiz Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadelenin detayları merak konusu oldu. Peki, Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...