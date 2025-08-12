Anaokulları ve 1. sınıflar ne zaman açılıyor? 2025 uyum haftası tarihleri...

Okulların açılmasına az bir süre kala anaokulları ve 1. sınıfların ne zaman açılacağı merak edilmeye başladı.

Bilindiği üzere ilk defa okula gidecek olan anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri eğitime daha önce başlayarak uyum eğitimleri alıyorlar.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025–2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı.

Uyum haftasında öğrenciler, öğretmenleri ve okul ortamını tanıyarak yeni döneme daha kolay adapte olacak.

Bu uygulama, anaokullarının yanı sıra ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için de geçerli olacak.

Peki, anaokulları ve 1. sınıflar ne zaman açılacak? İşte merak edilen o tarih..

Anaokulları ve 1. sınıflar ne zaman açılacak?

Anaokulları ve okul öncesi eğitim kurumlarında uyum haftası 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Resmi olarak 2025–2026 eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Bu tarihten itibaren tüm öğrenciler ders başı yapacak.