Anestezi uzmanları açıkladı! En çok acı çeken saç rengi...

Yağmur Dinç
Saç rengine göre acı eşiği değişebilir mi...
Bilim haberleri sitesi Live Science, bu yaygın inanışın doğruluğunu araştırdı.
2023'te Anesthesiology and Perioperative Science adlı bilimsel dergide anestezi uzmanlarının beyanları yayımlandı.
ACI EŞİKLERİ DÜŞÜK
Oxford Üniversitesi Hastaneleri'nden anestezi uzmanı Jaideep Pandit'e göre, yapılan araştırmalar kızıl saçlıların bazı acı türlerine karşı daha hassas olduklarını ortaya koyuyor.
Kızıl saçlı bireyler özellikle ısı kaynaklı acılara karşı daha duyarlı. Aynı zamanda, lokal anestezi ilacına karşı daha az yanıt verdikleri tespit edildi.