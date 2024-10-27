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Anestezi uzmanları açıkladı! En çok acı çeken saç rengi...

Anestezi uzmanları açıkladı! En çok acı çeken saç rengi... Anestezi uzmanlarının yaptığı bir çalışmaya göre, kızıllar hem acıya daha duyarlı hem de ağrı kesicilerin etkilerini daha az hissediyor.