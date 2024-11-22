Ankara derbisi! Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 13. haftası Ankara derbisine sahne olacak. Gençlerbirliği ile Ankaragücü hafta sonu karşı karşıya gelecek.
Recep Karatepe yönetimindeki Gençlerbirliği, Kenan Kocak yönetimindeki Ankaragücü'nü konuk edecek.
Zorlu maç öncesinde konuk ekip Ankaragücü topladığı 19 puanla 6. sırada bulunurken ev sahibi Gençlerbirliği ise 15 puanla 15. sırada yer alıyor.
Futbolseverler Gençlerbirliği ile Ankaragücü arasında oynanacak olan müsabakanın detaylarını araştırmaya başladı.
Peki, Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı ne zaman?
Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı 23 Kasım Cumartesi günü Eryaman Stadyumunda oynanacak.
Saat 19:00'da başlayacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.