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Ankara derbisi! Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ankara derbisi! Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı için geri sayım başladı. İşte maçın bilgileri...