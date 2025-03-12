Ankara-İzmir hızlı tren hattı ne zaman açılacak? Ankara-İzmir arası kaç saat olacak?

Hüseyin Topuz

Ankara-İzmir hızlı tren hattı ne zaman açılacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Ankara ile İzmir arasında yapımı devam eden Ankara-İzmir YHT hattıyla iki şehir arasındaki seyahat süresinin 3.30 saat olması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Ankara-İzmir YHT hat uzunluğunun 508 kilometre olacağını açıklamıştı.

Saatte 200 kilometre işletme hızı ile hizmet verecek olan Ankara-İzmir hızlı treni ile 14 saatlik seyahat süresi düşecek.

Ankara-İzmir hızlı tren hattı ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara - İzmir YHT hattının 2027 yılında faaliyete girmesini planladıklarını belirtmişti.

Yeni hızlı tren hattı güzergahı boyunca 1269 sanat yapısı, 49 tünel, 67 viyadük, 385 alt ve üst geçit, 779 köprü ve menfez yer alacak.

Ankara-İzmir arası kaç saat olacak?

Ankara-İzmir YHT hattıyla iki şehir arasındaki seyahat süresinin 3.30 saat olması bekleniyor.