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Ankara kararıyor! O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! İşte, 18 Ocak elektrik kesinti listesi...

Ankara kararıyor! O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! İşte, 18 Ocak elektrik kesinti listesi... Ankara elektrik tedarik şirketi BAŞKENT, günlük olarak ilçe ilçe elektrik kesintilerini duyuruyor. Kesintiler hangi ilçelerde olacak? İşte, 18 Ocak elektrik kesintileri…