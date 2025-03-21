Ankara merkezli inşaat devi iflas bayrağını çekti! Süreç başladı

Haber Merkezi
Türkiye’nin önde gelen inşaat şirketleri arasında yer alan Ankara merkezli Arcadia İnşaat, iflas bayrağını çekti.
Yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle mahkemeye konkordato başvurusunda bulunan Arcadia İnşaat Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin talebi reddedildi.
Ankara Ticaret Sicil Memurluğu’na kayıtlı olan Arcadia İnşaat hakkında verilen mahkeme kararı, İcra ve İflas Kanunu'nun 292/1 maddesi kapsamında 12 Mart 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.
İFLAS KARARI VERİLDİ
Mahkemeden çıkan iflas kararının ardından, dosya kapsamında alınan tedbirler kaldırıldı ve konkordato komiserlerinin görevine son verildi.
Alacaklıların, mahkeme kararının tebliğinden itibaren 10 gün içinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği duyuruldu.