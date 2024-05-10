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Ankara’da büyük su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 10 Mayıs ASKİ su kesinti listesi

Ankara’da büyük su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 10 Mayıs ASKİ su kesinti listesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı, Ankara’nın bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Önlem almak isteyen vatandaşlar su kesintisi yaşanacak bölgeleri araştırıyor. İşte 10 Mayıs ASKİ su kesinti tarihleri ve saatleri…