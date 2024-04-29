Ankara’da büyük su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! İşte 29 Nisan ASKİ su kesinti listesi

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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından Ankara’da su kesintisi yaşanacak bölgeler duyuruldu.
Ankara’da yaşayan vatandaşlar, su kesintisi öncesinde tedbirlerini almak için arama motorlarında araştırma yapmaya başladı.
ASKİ tarafından yapılan açıklama sonrası araştırmalar hız kazandı. Su kesintisinin arıza sebebiyle yapılacağı belirtildi.
Vatandaşlar, Ankara’da su kesintisi yaşanacak bölgeler ve suların ne zaman geleceğini merak ediyor.
İşte 29 Nisan Pazartesi ASKİ su kesinti listesi…
Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Ankara’da su kesintisi yaşanacak olan ilçelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.