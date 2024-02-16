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Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçelerde oturanlar dikkat! İşte 16 Şubat ASKİ su kesinti listesi

Ankara'da büyük su kesintisi: O ilçelerde oturanlar dikkat! İşte 16 Şubat ASKİ su kesinti listesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 16 Şubat tarihinde uygulanacak su kesintisi programını duyurarak vatandaşları bilgilendirdi. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintisi yaşanacak bölgeleri araştırıyor.