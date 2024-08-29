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Ankara'da taksi zammı: İşte açılış ve indi-bindi fiyatı

Ankara'da taksi zammı: İşte açılış ve indi-bindi fiyatı İstanbul'un ardından Ankara'da da taksiye zam geldi. Açılış ve indi-bindi fiyatının yükseldiği sarı taksiler, vatandaşların günlük hayatta sıkça kullandığı araçlar arasında yer alıyor. Peki, Ankara'da taksi ne kadar? İndi-bindi kaç TL oldu? İşte güncel ücret...