Ankara'da taksi zammı: İşte açılış ve indi-bindi fiyatı

Ankara’da taksi ücretlerine 30 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.
Yeni zam tarifesi taksi esnafına mesajla duyuruldu.
Ankara’da taksimetre ücretlerine en son 19 Ocak’ta yüzde 30 zam yapıldı, taksi açılış ücreti 25 TL, kilometre ücreti 20 TL, bindi-indi ücreti 75 TL olarak belirlenmişti.
Zamla birlikte taksi açılış ücreti, kilometre ücreti, bindi-indi ücreti ve bir saatlik bekleme ücreti yükseldi.
Peki, Ankara'da taksiye ne kadar zam geldi? İndi-bindi kaç TL? İşte Ankara taksi ücretleri...
ANKARA TAKSİ FİYATLARI 2024
Yeni tarifeye göre taksi açılış ücreti 35 TL, kilometre ücreti 25 TL, bindi-indi ücreti 100 TL ve bir saatlik bekleme ücreti 150 TL olarak belirlendi.
Böylece taksi açılış ücretine yüzde 40, kilometre ücretine yüzde 25, bindi, indi ücretine yüzde 33,3 zam yapılmış oldu.