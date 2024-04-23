Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final heyecanı bugün oynanacak Ankaragücü - Beşiktaş maçı ile başlıyor.
Futbolseverler Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanacak zorlu maç hakkında aramalarına hız verdi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının merak edilenlerini sizler için derledik.
Ankaragücü ve Beşiktaş bu sezon 3. kez karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanırken ikinci maçı Beşiktaş 2-0 kazandı.
İki takım şimdi ise Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalabilmek için kozlarını paylaşacak.
Peki, Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak. İşte maçın bilgileri...
Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman?
Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman 23 Nisan Salı (bugün) günü saat 20:30'da başlayacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak müsabaka ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.