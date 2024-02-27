Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Ankaragücü - Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda mı?

Ankaragücü ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geliyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ile başlıyor.
Futbolseverler Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek istiyor.
Ankaragücü - Fenerbahçe maçının yayınlanacağı kanal ve saat futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
İki takım bu sezon Trendyol Süper Lig'de 2 kez karşı karşıya geldi. Bu sezon oynanan 2 lig maçınıda Fenerbahçe kazanmayı başardı.
Ankaragücü ve Fenerbahçe bu sezon 3. kez kozlarını paylaşacak.
Peki, Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Ankaragücü - Fenerbahçe maçı 27 Şubat Salı (bugün) günü saat 20:45'te oynanacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.