Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Ankaragücü - Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda mı? Ankaragücü ve Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları...

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Ankaragücü ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ile başlıyor.

Futbolseverler Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek istiyor.

Ankaragücü - Fenerbahçe maçının yayınlanacağı kanal ve saat futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

İki takım bu sezon Trendyol Süper Lig'de 2 kez karşı karşıya geldi. Bu sezon oynanan 2 lig maçınıda Fenerbahçe kazanmayı başardı.

Ankaragücü ve Fenerbahçe bu sezon 3. kez kozlarını paylaşacak.

Peki, Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Ankaragücü - Fenerbahçe maçı 27 Şubat Salı (bugün) günü saat 20:45'te oynanacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.