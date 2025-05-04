Anneler Günü jesti; 700 TL hesaplara yatacak

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Anneler Günü için hediye alışverişi yapmayı düşünenlere müjde Halkbank’tan geldi.

Banka, bu özel güne yakışır bir kampanyayla müşterilerinin yüzünü güldürüyor.

1-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, Paraf kart kullanıcıları toplamda 700 TL’ye varan ParafPara kazanma şansına sahip olacak.

Tek seferde 2.000 TL ile 7.499 TL arasında alışveriş yaptıklarında 200 TL ParafPara, 7.500 TL ve üzeri alışverişlerinde ise 500 TL ParafPara hediye edilecek.

İşte kampanyanın detayları:

ANNELER GÜNÜ’NE ÖZEL 700 TL PARAFPARA

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin, harcama yapmadan önce Paraf Mobil veya Halkbank Mobiluygulamasından “HEMEN KATIL” butonuna tıklamaları ya da MAYIS yazarak 3404’e (KKTC için 3444’e) SMS göndermeleri gerekiyor.

Her müşteri bu kampanyaya sadece bir kez katılabiliyor ve maksimum 700 TL ParafPara kazanabiliyor.

Kampanya sonunda kazandığınız ParafParaları kullanmak için son tarih 29 Haziran 2025, saat 21:59. Kullanılmayan ParafParalar 30 Haziran 2025’te otomatik olarak silinecek.

Kampanya hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.