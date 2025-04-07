Anneler günü ne zaman? Anneler günü tarihi 2025...

Hüseyin Topuz

Mayıs ayının yaklaşmasıyla beraber Anneler Günü hakkında aramalar hız kazandı.

2025 yılında anneler gününün hangi tarihe denk geldiği birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Anneler günü için hediye almak isteyenler anneler gününün tarihini öğrenmek için arama motorlarında aramalarını hızlandırdı.

Bilindiği üzere anneler günü tüm dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel bir gündür.

Anneler günü en yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanmaktadır

Peki, 2025 anneler günü ne zaman? İşte merak edilen o tarih..

Anneler günü ne zaman?

Anneler günü 2025 yılında 11 Mayıs 2025 Pazar günü kutlanacak.