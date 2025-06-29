Annelerin favorisiydi; Popüler bebek bezi markası Türkiye'den çekildi

GOO.N, Türkiye’de özellikle hassas ciltler için geliştirilmiş üst segment bebek bezi ürünleriyle biliniyordu.

Ekonomik koşullara direnemeyen marka, faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.

GOO.N tarafından yapılan resmi açıklamada, Türkiye'de uzun süredir devam eden ekonomik dalgalanmalar nedeniyle markanın üretim ve dağıtım süreçlerini sürdürmenin artık mümkün olmadığı ifade edildi.

Markanın açıklamasında, "Ürünlerimizi tercih eden değerli müşterilerimize içtenlikle teşekkür eder, gösterdikleri anlayış için minnettarız" ifadelerine yer verildi.