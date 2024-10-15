Annelerine düşkün erkekler: Oedipus Kompleksi'nin 6 belirtisi

Yağmur Dinç

Kızlar babaya, erkekler de anneye düşkün olur sözü bilimsel olarak da doğru diyebiliriz.

Annelerine düşkün erkekler, bu durumu tahmin edeceğinizden öteye taşıyabiliyor.

Bu duruma pek sık rastlanıldığı gibi, literatürde de yer alıyor.

Oedipus kompleksi, Sigmund Freud'un psikanaliz kuramında yer alan bir kavramdır. Bu terim, çocukların, özellikle erkek çocukların, annelerine karşı duyduğu çekim ve babalarına karşı hissettikleri kıskançlık ve rekabeti ifade eder.

Freud'a göre, bu durum çocukluk döneminin gelişimsel bir aşaması olarak kabul edilir.

Kavram, Yunan tragedya yazarı Sofokles'in "Oedipus Rex" adlı eserinden adını alır. Eserde Oedipus, bilmeden babasını öldürüp annesiyle evlenir.

Freud, bu durumu, erkek çocukların cinsel kimlik ve toplumsal rollerinin gelişiminde önemli bir aşama olarak yorumlamıştır.

OEDİPUS KOMPLEKSİ BELİRTİLERİ

1- Çocuk, annesine karşı güçlü bir sevgi ve bağlılık hisseder.

2- Babayı bir rakip olarak görüp, ona karşı düşmanlık veya kıskançlık duyguları geliştirebilir.

3- Annesine karşı cinsel bir ilgi veya merak hissedebilir.

4- Bu duyguları oyunlarda veya rol yapma etkinliklerinde yansıtabilir. (örneğin, anne-baba oyunları).

5- Duygusal karmaşa nedeniyle öfke patlamaları, inatçılık veya diğer davranış problemleri görülebilir.

6- Büyüdüğünde, kadınlarla sağlıklı ilişkiler kurmakta zorluk yaşayabilir.