Anoreksiya hastaları kaç kilodur? Kaç kilonun altı anoreksiya sayılır?

Anoreksiya nervoza, bir yeme bozukluğu olup, kişinin normal vücut ağırlığından çok daha düşük bir kiloya sahip olmayı istemesi ve genellikle yiyecekten korkması sonucu ortaya çıkar.

Bir kişinin anoreksiya nervoza hastalığına sahip olup olmadığı, sadece kilosuna bakılarak belirlenemez.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) ve Amerikan Psikiyatri Birliği'ne göre, anoreksiya teşhisi koyulabilmesi için kişinin vücut ağırlığının, ideal vücut ağırlığının (yaş ve boy dikkate alındığında) en az %85'inin altında olması gerekir.

Peki; anoreksiya kaç kilodur? Kaç kilonun altı tehlikelidir? İşte detaylar...

ANOREKSİYA HESAPLAMA

Vücut Kitle İndeksi (VKİ), anoreksiya hastalarının ne kadar düşük kilolu olduğunu değerlendirmede kullanılan yaygın bir ölçüttür.

VKİ, kişinin kilosunun boyunun karesine bölünmesiyle hesaplanır.

Anoreksiya nervoza tanısı için genellikle VKİ'nin 17,5'in altına düşmesi gerekebilir.

Normal VKİ aralığı: 18,5 – 24,9

Düşük kilolu: 17 – 18,4

Anoreksiya nervoza tanısı için, VKİ genellikle 17'nin altına düştüğünde hastalık şüphelenilebilir.