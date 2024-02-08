Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak olan Antalyaspor - Beşiktaş maçı hakkında aramalar hız kazandı. İşte zorlu maçın detayları...

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor'a konuk oluyor.

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Beşiktaş bu turda Eyüpspor'u 4-0 ile eleyerek son 16 turuna gelmişti.

Öte yandan kupaya 3. turdan dahil olan Antalyaspor ise sırasıyla 52 Orduspor, Kepezspor ve Pendikspor'u eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Futbolseverler Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadelenin detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Tek maç üzerinden oynanacak mücadeledeyi kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.

Peki Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman?

Antalyaspor - Beşiktaş mücadelesi 8 Şubat 2024 Perşembe günü Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanacak.

Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.