Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan Antalyaspor - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. İşte zorlu maçın detayları...

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son maçta sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Antalyaspor ise ligdeki son maçında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe bu sezon oynadığı 23 maçta 60 puan toplarken Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor ise bu sezon oynadığı 23 maçta 34 puan topladı.

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazandı.

Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren maç için geri sayım başladı. Büyük heyecana sahne olması beklenen Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ne zaman oynanacağı merak uyandırdı.

Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı 3 Şubat Cumartesi (bugün) günü saat 19:00'da oynanacak. Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.