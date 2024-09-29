Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor'a konuk olacak.
Geçtiğimiz hafta sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a evinde 3-1 mağlup olan sarı lacivertliler taraftarını üzmüştü.
Futbolseverler Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı.
Fenerbahçe'yi konuk ettiği son yedi Süper Lig maçını kazanamayan Antalyaspor (3B 4M), son galibiyetini 2016 yılında aldı.
Antalyaspor ile oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe ise bu seriyi devam ettirmek istiyor.
Antalyaspor - Fenerbahçe maçının detaylarını sizler için derledik. İşte maçın bilgileri...
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı 29 Eylül 2024 Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.