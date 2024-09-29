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Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Antalyaspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında kozlarını paylaşacak. İşte Antalyaspor - Fenerbahçe maçının merak edilenleri...