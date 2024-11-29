Antalyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Antalyaspor ile Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. hafta açılış mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Sivasspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçının üçünü kazanan Antalyaspor taraftarı önünde galibiyet almak istiyor.

Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor bu sezon oynadığı 12 maçta topladığı 14 puan ile 14. sırada yer alıyor.

Öte yandan Bülent Uygun'un çalıştırdığı Sivasspor ise bu sezon çıktığı 13 maçta topladığı 18 puan ile 7. sırada yer alıyor.

Futbolseverler Antalyaspor - Sivasspor maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

İşte, Antalyaspor - Sivasspor maçının detayları...

Antalyaspor - Sivasspor maçı ne zaman?

Antalyaspor - Sivasspor maçı 29 Kasım 2024 Cuma (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak.

Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.