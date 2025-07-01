Antep fıstığında salmonella alarmı: Market raflarından toplatılıyor

Almanya’da satışı yapılan bir kuruyemiş ürününde ciddi bir sağlık riski tespit edildi.

Popüler bir marka olan Clarkys’e ait 250 gramlık kavrulmuş Antep fıstıklarında salmonella bakterisi bulunması nedeniyle, söz konusu ürünler için acil geri çağırma süreci başlatıldı.

Alman yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bakterinin insan sağlığı açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.

Salmonella enfeksiyonları genellikle ishal, karın ağrısı, mide bulantısı, kusma ve hafif ateş gibi belirtilerle kendini gösteriyor ve enfeksiyon belirtileri genellikle birkaç gün içinde ortaya çıkıyor.

ÜCRET İADESİ YAPILACAK

Tüketicilere yönelik yapılan uyarıda, Clarkys markalı bu ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiği belirtildi.

Geri çağrılan ürünleri satın alan müşteriler, fiş veya makbuz göstermeksizin ürünleri satın aldıkları marketlere iade ederek ücret iadesi alabilecek.