Antikacılar peşinde koşuyor! Bir zamanlar evlerin vazgeçilmezi fiyatıyla şaşırtıyor...

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Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok ev eşyası daha işlevsel hal aldı. Bu eşyalar arasında yer alan kömürlü ütülerde teknolojinin gelişmesiyle birlikte belirgin değişiklikler yaşanan eşyaların başında yer alıyor.

Bir dönem hemen her evde bulunan kömürlü ütüler şimdilerde antikacıların ve koleksiyonerlerin radarına takılan eşyalar arasında oldukça rağbet görüyor.

Nostaljik değeriyle öne çıkan bu kömürle ısıtılarak kullanılan ütüler Türkiye’de oldukça sık kullanılan ev eşyalarından biriydi.

ANTİKACILAR BULDUĞUNU KAPIYOR!

Her ne kadar bir dönemin vazgeçilmezi olsalar da şimdilerde antika kategorisine dahil edilen bu eşyalar fiyatlarıyla da şaşkına çeviriyor.

Koleksiyoncular için de önemli bir yere sahip olan bu kömürlü eski ütüler 1500 TL ve 2500 TL arasında değişen fiyatlarlar antikacı raflarında yerini alıyor.

Geçmişe dair izler taşıyan bu nostaljik ütüler antikacı ve koleksiyonerler arasında büyük ilgiyle karşılanıyor.