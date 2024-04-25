Anzak günü nedir? Anzak günü ne zaman? Her yıl Nisan ayında gerçekleştirilen Anzak günü hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Anzak günü nedir ve hangi tarihte kutlanır? İşte yanıtı..

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Anzak Günü, Avustralya ve Yeni Zelanda adına savaş ve çatışmalara katılan ve bunlarda yaşamını yitiren asker ve sivillerin anıldığı bir ulusal anma günüdür.

Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor.

1916 yılından itibaren her yıl Nisan ayının 25'inde anma törenleri düzenlenir.

Anzak Günü, 1915 yılında I. Dünya Savaşı'nın Çanakkale Cephesi'nde Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savaşan İtilaf Devletleri’nin Gelibolu Yarımadası’na çıkartma yaptığı ve ANZAC (Avustralya ve Yeni Zelanda Ordu Birlikleri) askerlerinin çok sayıda kayıp verdiği 25 Nisan gününün yıldönümünde kutlanır.

Anzak günü bir zafer kutlaması değil, Avustralya ve Yeni Zelanda uluslarından insanların niçin hiç tanımadıkları Anadolu topraklarında can verdiği sorusunu sorarak ulusal bilincin ortaya çıktığı günün kutlaması şeklinde gerçekleşir.