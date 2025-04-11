AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman?

Hüseyin Topuz

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavlarının hangi tarihte yapılacağı araştırılıyor.

Vize sınavlarında ter dökecek adaylar sınavların hangi tarihte yapılacağını öğrenmek için arama motorlarında konuyla ilgili aramalarına hız kazandırdı.

Vize sınavları için geri sayım başlarken öğrenciler sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

Peki 2024-2025 yılı vize sınavları hangi tarihlerde gerçekleştirilecek? İşte detaylar...

AÖF vize sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi vize sınavları 19-20 Nisan tarihlerinde uygulanacak.

Sınav yerlerinin ise 11-13 Nisan tarihleri arasında yayımlanması bekleniyor.

Sınavların sabah oturumu 09:30'da, öğleden sonra oturumu ise 14:00'te gerçekleştirilecek.