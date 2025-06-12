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Üniversite öğrenimlerini Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) üzerinden sürdüren lisans ve önlisans öğrencileri final sınav tarihlerine az bir süre kala yaz okulu kayıtlarının ne zaman başlayacağına dair araştırmalarına hız kazandırdı.

Dönem sonu sınavlarının tamamlanmasının ardından düşük notlarını yaz okulunda düzeltmek isteyen öğrenciler gözünü 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz okulu ve bütünleme sınavı takvimine çevirmiş durumda.

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvime göre 2025 AÖF yaz okulu kayıt dönemi tarihleri belli oldu. AÖF yaz okulu kayıt tarihleri belli oldu mu? Yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak?

2025 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamaya göre AÖF 2024-2025 öğretim yılı yaz okulu kayıtları 30 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

AÖF yaz okulu 30 Haziran 2025 - 16 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Öğrenciler yaz okulu sınavına ise 16 Ağustos 2025 tarihinde katılım sağlayacak.