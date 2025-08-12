AÖL ek sınav tarihleri 2025: Açık lise ek sınavları ne zaman, ücreti ne kadar?

Açık lise ek sınavı, normal dönem sınavlarının dışında, mezuniyetine az dersi kalan veya üniversiteye kayıt hakkı kazanmış ancak AÖL’den henüz mezun olamamış öğrenciler için yapılan ek bir sınavdır.

Bu sınavın amacı, öğrencilerin kayıt hakkı kaybetmeden kısa sürede eksik derslerini tamamlamasını sağlamaktır.

2025 YKS, MSÜ veya YÖS sonucu ile üniversiteye yerleşen,

Üniversiteden kayıt için kabul almış fakat AÖL diploması alamamış,

Mezuniyetine az dersi kalan öğrenciler için ek bir fırsat sağlanmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Liseleri 2024-2025 eğitim öğretim yılı 4. dönem (ek sınav) takvimini duyurdu.

Sınavdan faydalanacak olan adaylar, "AÖL ek sınav tarihleri 2025" başlığını arama motoruna yöneltiyor.

Peki; AÖL ek sınavlar ne zaman? İşte 2025 ek sınav takvimi...

AÖL EK SINAV TARİHLERİ 2025

Ek sınav, 23 – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında 81 il ve KKTC’deki e-Sınav merkezlerinde yapılacak.

Ek sınav için kayıt işlemleri 11 – 18 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Sınava katılacak öğrenciler, 19 – 21 Ağustos 2025 tarihlerinde sınav salonu ve oturum bilgilerini sisteme giriş yaparak öğrenecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri ise 22 Ağustos 2025’ten itibaren erişime açılacak.

Sınav tek veya iki oturum şeklinde yapılacak. Her ders için 10 soruluk, dört seçenekli test uygulanacak. Sınav sonuçları, 1 Eylül 2025’te açıklanacak.

EK SINAV ÜCRETİ

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Ek Sınavına girecek öğrenciler; 400 (dört yüz) TL Ek sınav katılım ücretini 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracaktır.

Ek sınav katılım ücreti yatırıldıktan bir gün sonra 2024/4 ek sınav dönemleri otomatik olarak oluşacaktır.