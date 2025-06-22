Apartman sakinleri dikkat! Resmi Gazete’de yayımlandı: Artık tamamen zorunlu oldu

Depremler sonrası gözleme dayalı yapılan bina hasar tespitleri artık tarihe karışıyor. 22 Haziran 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik, yapı güvenliği ve vatandaşların haklarını koruma adına devrim niteliğinde bir adım attı.

“Afetler Sonrası Bina Hasar Tespiti Yapılmasına İlişkin Genel Kurallar Hakkında Yönetmelik” ile bina incelemeleri artık sadece dış gözleme değil, detaylı mühendislik hesaplamalarına ve performans analizlerine dayandırılacak.

Bu sayede, özellikle yeni yapılarda detaylı inceleme yapılmadan verilen yıkım kararlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

BİLİMSEL OLARAK DEĞERLENDİRELECEK!

Yeni yönetmelik, toplam 6 bölüm ve 36 maddeden oluşuyor. Artık her bina, taşıyıcı sistemine ve hasar düzeyine göre bilimsel modellemelerle değerlendirilecek.

Uzmanlara göre bu değişiklik, hem can ve mal güvenliğini artıracak hem de afet sonrası yeniden inşa süreçlerinde ciddi tasarruf sağlayacak.

Son depremler sonrası özellikle yeni yapılmış yapıların hızla “ağır hasarlı” ilan edilip yıkılmasına yönelik vatandaşlardan ve meslek odalarından gelen tepkiler, yönetmelik değişikliğinin fitilini ateşlemişti.

Yeni düzenlemeyle birlikte artık yapı denetimli binalarda verilen kararlar psikolojik değil, mühendislik temelli olacak.