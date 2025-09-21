APP plaka nedir, yasak mı? APP plaka farkı ve cezası 2025

Trafikte sıkça karşımıza çıkan APP plakalar, sürücüler arasında yaygın olarak tercih edilse de yasal durumları pek bilinmiyor.

Özellikle son yıllarda denetimlerin artmasıyla birlikte, standart dışı plaka kullanımına yönelik cezalar da gündeme geliyor.

APP plaka, görünüşte estetik bir tercih gibi dursa da hukuken ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Peki; APP plaka nedir, farkı ne? APP plaka cezası ne kadar? İşte detaylar...

APP PLAKA NEDİR

APP plaka, standart plakalara göre daha kalın ve belirgin yazı fontuna sahip, özel baskı tekniğiyle üretilen plakaları ifade eder.

Harf ve rakamların normalden daha büyük görünmesi nedeniyle uzaktan bile kolay okunabilir.

Yasalara göre standart dışı plaka kullanımı yasaktır. Yani araç üzerinde APP plaka bulundurmak, mevzuata aykırı kabul edilir.

APP PLAKA FARKI

Standart plakalar İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen ölçü ve yazı karakterleriyle üretilirken, APP plakalar bu standartların dışında kalır.

Görselliği nedeniyle birçok sürücü tarafından tercih edilse de resmi olarak "orijinal plaka" sınıfına girmez.

CEZASI 2025

2025 yılı itibarıyla APP plaka cezası 3.809 TL olarak belirlenmiştir. Bu ceza, Karayolları Trafik Kanunu'nun 23/1-a maddesi kapsamında uygulanmaktadır.