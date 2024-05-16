Apple bile inanamadı! A101'de telefon festivali: iPhone 14 ilk kez bu fiyata...

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A101 zincir marketleri, aktüel ürünler kategorisinde cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.
A101'in m16 Mayıs Aldın Aldın kataloğunda yer alan fırsatlar belli oldu.
Elektronik ürün yelpazesini genişleten A101, telefon şöleni yarattı.
iPhone 14 Plus, Samsung Galaxy S23 FE, Realme C55 ve Omix X600 inanılmaz fiyatlarla satışa sunuldu.
İşte A101'de telefon indirimleri...
Apple iPhone 14 Plus 256 GB 53 bin 999 TL
Samsung Galaxy S23 FE 8 GB RAM + 256 GB 22 bin 999 TL
Realme C55 8 GB RAM + 256 GB 7 bin 699 TL
Omix X600 4 GB RAM + 128 GB 4 bin 999 TL