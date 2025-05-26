Apple duyurdu: iOS 19 ne zaman çıkacak ve hangi modellere gelecek?

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Teknoloji devi Apple, merakla beklenen iOS 19 güncellemesi için resmi tarih verdi.

Milyonlarca iPhone kullanıcısını ilgilendiren yeni işletim sistemi, hem tasarım hem de performans açısından önemli yenilikler sunacak.

Peki, iOS 19 ne zaman çıkacak? Hangi iPhone modelleri bu güncellemeyi alacak? İşte detaylar...

iOS 19 çıkış tarihi belli oldu

Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da iOS’un yeni sürümünü ilk olarak Haziran ayında düzenlenecek WWDC 2025 etkinliğinde tanıtacak.

Beta sürümünün geliştiricilere sunulmasının ardından, iOS 19’un final sürümünün Eylül 2025'te, yeni iPhone 17 serisiyle birlikte yayınlanması bekleniyor.

iOS 19 alacak iPhone modelleri

Apple'ın yazılım güncelleme politikası doğrultusunda, iOS 19’un aşağıdaki iPhone modellerine gelmesi bekleniyor:

iPhone 15 serisi

iPhone 14 serisi

iPhone 13 serisi

iPhone 12 serisi

iPhone 11 serisi

iPhone SE (2. nesil ve sonrası)

iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinin ise bu güncellemeyi alamayacağı öngörülüyor. Ancak Apple’dan resmi açıklama geldiğinde tam liste netleşmiş olacak.