Apple uyardı! iPhone’da güvenlik açığı tespit edildi…

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Milyonlarca kullanıcı bulunan Apple, o güncellemeye sahip olan iPhone kullanıcılarını uyardı. Yapılan her yeni güncellemeyle bir önceki yazılımın hataları düzeltilirken bu kez güvenlik açığı konusunda kritik bir uyarı geldi.

IOS 18.1 güncellemesinin ardından WebKit ve JavaScriptCore'daki iki güvenlik açığı tespit edildi.

Daha önce yapılan tespitlere göre bu açık sayesinde kötü amaçlı bilgisayar korsanları iPhone’lara erişebilme imkanına sahip olduğu da belirtilmişti.

Söz konusu güncellemede yer alan güvenlik açıklarını kapatmak için ise hemen yeni bir güncelleme geliştirilmesinin ardından IOS 18.1 güncellemesi alan cihazların hemen 18.1.1 güncellemesine geçmesi vurgulandı.

HEMEN GÜNCELLEYİN!

Güvenlik sorunlarından etkilenmemesi adına yayınlanan açıklamada IOS 18.1 güncellemesi alan tüm cihazlara bir an evvel 18.1.1 güncellemesinin yüklenmesi gerekiyor.

Söz konusu güvenlik açıkları kötü amaçlarla oluşturulmuş web içeriğinin işlenmesi ve saldırganların cihazlarınızı hedef alması gibi tehlikelere neden olabileceğinden cihazlara güvenlik açıklarının düzeltildiği IOS 18.1.1 güncellemesinin yüklenmesinin altı çizildi.