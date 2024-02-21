Apple'dan yeni ürün: Akıllı yüzük "Apple Ring" geliyor! Teknoloji ustası Apple, rekabeti arttıracak bir buluşa imza atıyor. Akıllı saatlerin önüne geçeceği öngörülen yeni cihaz, "Apple Ring", yüzük olarak parmaklarda yerini alacak. Peki, Apple yüzük ne işe yarayacak? İşte alınan bilgiler...

ensonhaber.com

Teknoloji devi Apple, yeni bir ürünü piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

Rakiplerinin gerisinde kalmak istemeyen şirket, çalışmalarını hızlandırdı.

Giyilebilir teknolojinin son ürünü olan akıllı yüzük, Apple'ın da radarına girdi.

Samsung'un akıllı yüzüğü Galaxy Ring akabinde harekete geçen Apple, parmaklara hitap edecek.

"Apple Ring" adıyla duyurulması tahmin edilen akıllı yüzük ne işe yarayacak merak konusu oldu.

İşte Apple akıllı yüzük hakkında bilgiler...

Apple Ring yolda

Apple, kullanıcıların sağlık tarafında ölçümlerini yakından takip etmek için parmağa takılabilen özel bir akıllı yüzük geliştiriyor.

Electronic Times'a göre Apple, akıllı bir yüzüğün şarj olmadan çok daha uzun süre parmaklarda kalabilmesi ve uykuda veri elde etmesi planlanıyor.

Yüzük, ivmeölçer ve jiroskop gibi sensörler ile hareket takibi yapabilecek.

Kalp atış hızı ve vücut sıcaklığı gibi sağlık verilerini izleyebilecek özelliklere de sahip olacak.

Apple Ring için şu anda resmi bir açıklama bulunmuyor.