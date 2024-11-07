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Ara tatilde karne verilecek mi? 2024 Kasım tatilinde karne alınacak mı?

Ara tatilde karne verilecek mi? 2024 Kasım tatilinde karne alınacak mı? 2024-2025 eğitim yılının ilk ara tatili, 8 Kasım Cuma günü başlayacak. 9 günlük tatile çıkacak öğrenciler ise "karne verilecek mi" merak ediyor. Peki, ara tatilde karne alınıyor mu? İşte yanıtı!