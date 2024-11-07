Ara tatilde karne verilecek mi? 2024 Kasım tatilinde karne alınacak mı?

Milyonlarca öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için sabırsızlanıyor.
8 Kasım Cuma gününden itibaren 9 günlük tatile dair merak edilenler de araştırılıyor.
Öğrenciler, ara tatilde karne verilip verilmeyeceğini sorguluyor.
Peki, 2024 Kasım ara tatilinde karne verilecek mi? İşte yanıtı...
KASIM ARA TATİL TARİHLERİ 2024
asım ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında uygulanacak.
Öğrenciler, 8 Kasım 2024 Cuma günü okula gidecek ve son ders zilinin ardından ara tatil başlayacak. Kasım ara tatili, hafta sonlarıyla birlikte 9 gün sürecek.
18 Kasım Pazartesi ise okullar yeniden açılacak.
ARA TATİLDE KARNE VAR MI
MEB yönetmeliğine göre öğrencilere karne dağıtımı 15 tatil ve yaz tatili öncesinde yapılmaktadır. Ara tatillerde öğrencilere karne almayacak.