Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2024-2025 Süper Lig ara transfer dönemi tarihi

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının bitmesine kısa bir süre kala ara transfer döneminin başlayacağı tarih merak ediliyor.
Futbolseverler ara transfer döneminin ne zaman başlayacağını öğrenmek için arama motorlarında konuyla alakalı araştırma yapıyor.
Trendyol Süper Lig’in ilk yarısı 20, 21, 22 ve 23 Aralık 2024 tarihinde oynanacak 17. hafta maçlarıyla tamamlanacak.
Takımlarının yapacağı transferleri merakla bekleyen taraftarlar ara transfer sezonunu büyük bir heyecanla bekliyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.
Peki Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı..
Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?
Süper Lig'de ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.