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Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2024-2025 Süper Lig ara transfer dönemi tarihi

Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2024-2025 Süper Lig ara transfer dönemi tarihi Süper Lig'de ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte ara transfer döneminin başlayacağı o tarih..