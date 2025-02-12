Ara transfer dönemi sona erdi: Dört büyükler kimleri transfer etti?

Devre arası transfer döneminin sona ermesinin ardından 4 büyüklerin yaptıkları transferler merak uyandırdı.
Trendyol Süper Lig'de 13 Ocak tarihinde başlayan ara transfer sezonu 11 Şubat 2025 tarihinde sona erdi.
Futbolseverler takımlarının yaptıkları transferlerin performanslarını merakla beklerken 4 büyüklerin kadrosuna kattığı isimler dikkat çekiyor.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yaptığı transferleri sizler için derledik.
İşte 4 büyüklerin yaptıkları transferler...
Galatasaray
- Ahmed Kutucu
- Alvaro Morata
- Mario Lemina
- Carlos Cuesta
- Przemyslaw Frankowski
- Eren Elmalı
- Arda Ünyay
Fenerbahçe
- Anderson Talisca
- Milan Skriniar
- Diego Carlos
- Ognjen Mimovic
Beşiktaş
- Keny Arroyo
- Elan Ricardo
Trabzonspor
- Danylo Sikan
- Oleksandr Zubkov
- Mustafa Eskihellaç
- Tim Jabol-Folcarelli