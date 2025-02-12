Ara transfer dönemi sona erdi: Dört büyükler kimleri transfer etti?
Hüseyin Topuz

Devre arası transfer döneminin sona ermesinin ardından 4 büyüklerin yaptıkları transferler merak uyandırdı.

Trendyol Süper Lig'de 13 Ocak tarihinde başlayan ara transfer sezonu 11 Şubat 2025 tarihinde sona erdi.

Futbolseverler takımlarının yaptıkları transferlerin performanslarını merakla beklerken 4 büyüklerin kadrosuna kattığı isimler dikkat çekiyor.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yaptığı transferleri sizler için derledik.

İşte 4 büyüklerin yaptıkları transferler...

Galatasaray

- Ahmed Kutucu

- Alvaro Morata

- Mario Lemina

- Carlos Cuesta

- Przemyslaw Frankowski

- Eren Elmalı

- Arda Ünyay

Fenerbahçe

- Anderson Talisca

- Milan Skriniar

- Diego Carlos

- Ognjen Mimovic

Beşiktaş

- Keny Arroyo

- Elan Ricardo

Trabzonspor

- Danylo Sikan

- Oleksandr Zubkov

- Mustafa Eskihellaç

- Tim Jabol-Folcarelli

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Hüseyin Topuz
Seo Editor