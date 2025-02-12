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Ara transfer dönemi sona erdi: Dört büyükler kimleri transfer etti?

Ara transfer dönemi sona erdi: Dört büyükler kimleri transfer etti? 4 büyüklerin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcuları sizler için derledik. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yeni transferleri...