Araba sahipleri duysun: Bunları yapanların parası cebinde kalıyor

Motorin ve benzin fiyatlarındaki hızlı artış, araç sahiplerinin bütçelerini ciddi şekilde zorlamaya başladı.

Artan yakıt maliyetleri karşısında birçok sürücü, ek masraf gerektirmeden, yani yeni bir araç alıp LPG sistemine geçmeden tasarruf yolları arıyor.

Uzmanlar, sürüş alışkanlıklarında yapılacak küçük değişikliklerle önemli oranda yakıt tasarrufu sağlanabileceğini belirtiyor.

İşte sürücülerin araç kullanırken tasarruf sağlayabileceği yöntemler:

Dengeli Hız, Yakıt Verimliliğinin Kilit Noktası

Hız sabitleyici sistemlerin kullanımı, yakıt tasarrufunda büyük fark yaratıyor. Sürekli hız değişimi motorun fazla enerji harcamasına yol açıyor. Uzmanlar, şehirlerarası yollarda 90-100 km/s hız aralığında seyretmenin ideal olduğunu belirtiyor. Bu hızda araçlar daha az yakıt tüketiyor ve motor ömrü uzuyor.

Ağırlığı Azaltın, Yakıt Tüketimini Düşürün

Araçta taşınan her ekstra kilo, yakıt tüketimini doğrudan artırıyor. Özellikle sürekli kullanılan port bagajlar, yakıt tüketimini yüzde 10-15 oranında yükseltebiliyor. Gereksiz yüklerden kurtulmak, yakıt tasarrufunun en pratik yollarından biri olarak öne çıkıyor.

Şehir İçi Sürüşte Dikkatli Olun

Dur-kalk trafiği, ani frenlemeler ve hızlı kalkışlar yakıt tüketimini olumsuz etkiliyor. Yumuşak frenleme, nazik kalkış ve sabit hızda seyir hem yakıt tüketimini azaltıyor hem de fren sisteminin ömrünü uzatıyor.

Araç Bakımını Aksatmayın

Yakıt tüketiminde en önemli faktörlerden biri düzenli araç bakımı. Motor yağı değişimi, buji kontrolleri, hava filtresi temizliği ve lastik basıncının doğru seviyede tutulması yakıt verimliliğini artırıyor. Örneğin, basit bir hava filtresi temizliği yüzde 5’e varan tasarruf sağlayabiliyor.