Arabada midesi bulananlar dikkat: Telefonunuzda bu ayarı yapın

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Günlük yaşamın vazgeçilmezi haline gelen akıllı telefonlar, özellikle uzun yolculuklarda en büyük yardımcımız.

Müzik dinlemekten sosyal medyada vakit geçirmeye kadar pek çok işleviyle yolculukları daha eğlenceli hale getiren bu cihazlar, bazı kullanıcılar içinse sağlık sorunlarını beraberinde getirebiliyor.

Yolculuk sırasında ekrana uzun süre bakıldığında yaşanan mide bulantısı ve baş dönmesi, birçok kişinin ortak şikayetlerinden biri.

Apple, bu sorunu çözmek için iPhone kullanıcılarına özel iOS 18 güncellemesiyle dikkat çeken bir yenilik sundu.

Bu özellik sayesinde yolculuk sırasında baş dönmesi ve mide bulantısı son buluyor.

ARABADA MİDE BULANTISINI ENGELLİYOR

Erişilebilirlik ayarlarına eklenen bu yeni “hareket animasyonu” özelliği sayesinde, araç hareket halindeyken iPhone ekranında görünen dinamik görseller, beynin denge sistemi ile göz koordinasyonu arasındaki uyuşmazlığı azaltıyor.

Bu da baş dönmesi ve mide bulantısı gibi rahatsızlıkların önüne geçilmesini sağlıyor. Peki, nasıl açılır?

"Ayarlar"ı açın.

"Erişilebilirlik" seçeneğine dokunun.

"Görme" bölümünün altında "Hareket"e dokunun.

"Araç Hareket İpuçlarını Göster" seçeneğine dokunun.

"Açık" veya "Otomatik" seçeneğini aktif edin.