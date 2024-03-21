Arabalardaki bu tuş bakın ne işe yarıyormuş... Arabalarda görmeye alışık olduğumuz iç sirkülasyon tuşunun ne işe yaradığını biliyor musunuz? İşte iç sirkülasyon tuşunun kullanım amacı...

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İç sirkülasyon tuşunun tam olarak ne işe yaradığını hiç düşündünüz mü?

Arabalarda sürekli gördüğümüz ancak ne işe yaradığını birçoğumuzun bilmediği iç sirkülasyon düğmesi merak uyandırıyor.

İç sirkülasyon tuşunun ne işe yaradığını sizler için derledik.

İç sirkülasyon düğmesi, araç klima sistemlerinde bulunan bir özelliktir. Bu düğme, aracın iç hava dolaşımını kontrol etmeye yarar. Genellikle "recirculation" veya "recirc" olarak adlandırılır.

İç sirkülasyon düğmesi kapalıyken, araç dışından taze hava alır ve iç mekana getirir. Ancak bu durum dışarıdaki kötü kokuların veya kirli havanın içeri girmesine neden olabilir.

İç sirkülasyon düğmesi açıldığında ise araç içindeki havayı tekrar dolaştırır, bu da dışarıdan gelen kötü kokuları veya kirli havayı engeller. Özellikle trafik sıkışıklığı gibi durumlarda iç sirkülasyon modu kullanılarak iç hava kalitesi artırılabilir.

Bu özellik ayrıca aracın klima sistemini daha verimli hale getirebilir, çünkü tekrarlanan iç hava daha çabuk soğutulabilir veya ısıtılabilir.