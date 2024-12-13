Arabanın camına silika jel koyun, buharı ve buzlanmayı unutun

Haber Merkezi

Kış ayları, otomobil sahipleri için ciddi zorluklar doğurur. Soğuk hava, motor sorunlarından camlardaki buzlanma ve buğulanmaya kadar birçok sıkıntıya yol açabilir.

Özellikle dondurucu soğuklarla birlikte ön camda oluşan buzlanma ve araç içindeki buğulanma, sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebilir.

Hava koşullarının daha da sertleşeceği önümüzdeki günlerde, bu sorun daha sık yaşanacak ve sürücüler için ekstra bir dikkat gerektirecektir.

Ancak bu sorunu çözmek için basit bir yöntem var…

CAMA SİLİKA JEL KOYUN

BigWantsYourCar.com'dan Darren Miller, sürücülere kış aylarında araçlarında silika jel kullanmalarını öneriyor. Silika jel, genellikle ürün ambalajlarının içinde yer alır ve nemi çekme özelliği ile bilinir.

Miller, bu jel paketlerinin özellikle otomobilin ön paneline ve camın yakınlarına yerleştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu basit uygulama sayesinde, hem buzlanma hem de buğulanma önlenebilir.

Evlerde kolayca bulunabilen veya satın alınabilen silika jel paketleri, aracınızda nemin birikmesini engelleyerek kışın karşılaşılan buğulanma ve buzlanma sorunlarının önüne geçmenize yardımcı olur.