Arabanın sileceklerine bir miktar dökün, ömrünü uzatın

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Araçlarımızın olmazsa olmazı ön cam silecekleri, güvenli sürüşün en kritik unsurlarından biri.

Ancak, düzenli temizlenmeyen silecekler, cam üzerinde çizikler ve lekeler oluşturarak görüşü ciddi şekilde etkileyebilir.

Kir ve yağ birikintileri yalnızca silecek lastiklerinin ömrünü kısaltmakla kalmaz, aynı zamanda cam yüzeyinde izler bırakır.

Bu durum, hem görüş kalitesini düşürür hem de araç kullanımını daha riskli hale getirir.

Neyse ki, basit bir temizlik yöntemiyle sileceklerinizin performansını artırabilir ve farkı hemen görebilirsiniz.

BU YÖNTEMLE SİLECEKLER İZ BIRAKMIYOR

Öncelikle silecekleri araçtan çıkarmanız önerilir. Bu sayede sileceklerin her noktasına ulaşabilir ve daha detaylı bir temizlik yapabilirsiniz.

İlk adım, sileceklerin lastik dudaklarında biriken kirleri ve kalıntıları dikkatlice temizlemektir. Yumuşak bir bez ve çok amaçlı temizleyici ya da cam temizleyici kullanarak sileceklerinizi nazikçe temizleyebilirsiniz.

Kirlenme çok inatçıysa, aseton veya benzin gibi çözücüler kullanabilirsiniz. Fakat bu maddeler silecek lastiklerine zarar verebileceğinden, çok az miktarda kullanmalı ve ardından bol su ile durulamalısınız.

Temizliği tamamladıktan sonra, camınızı uygun bir cam temizleyici ile temizlemeyi unutmayın. Böylece sileceklerinizi temiz yüzeye tekrar takarak verimli bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.